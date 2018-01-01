May 15 Livestream: Using Plasmic with Cursor →Join Plasmic Project Jam stream next Friday (Nov 28) at 12:30PM CET! →
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Plasmic Integrations

Plasmic integrates with your favorite data sources, CMSs, apps, and services to let you build web apps and websites incredibly fast.
React
Next.js
Gatsby
Hydrogen
Remix
TanStack
JavaScript
PHP
REST API
GraphQL
CMS integrations
Ecommerce integrations
Developer Integrations
App integrations
Database integrations
Content integrations

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Integrate to anything with a Rest API, GraphQL, or SQL endpoint.
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